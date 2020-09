Mamadou Lamine Massaly tire sur Sonko: "En dehors des mots et des maux, il n'a rien apporté..."

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Septembre 2020

Mamadou Lamine Massaly, membre du Front de résistance national (Frn), a apporté hier sa contribution dans la lutte contre les inondations dans la région de Thiès. Ce dernier a saisi cette tribune pour tirer à boulets rouges sur Ousmane Sonko, rapporte L'As.



Il est déplorable, à ses yeux, de voir des gens, qui se définissent de surcroît comme des patriotes, faire leur show politique au moment où les sinistrés ont plutôt besoin de soutien. Il faisait référence à la récente visite du leader du parti Pasteef dans les zones inondées de Dakar. En dehors «des mots et des maux», peste-t-il, Ousmane Sonko n’a rien apporté comme à son habitude. Pour Massaly, leader de Pastef est toujours prompt à critiquer, sans ne jamais apporter la moindre solution. Il est clairement établi, ajoute-t-il, qu’il a voulu profiter du drame vécu par les populations, pour son positionnement politique.

