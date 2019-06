Mamadou Makhtar Cissé : « l’Etat du Sénégal aura 2/3 de l’exploitation du pétrole et du gaz » Le ministre en charge du pétrole et des Energies, dément les informations selon lesquelles l’Etat du Sénégal ne touchera que 10% des revenus du pétrole et du gaz. Mamadou Makhtar Cissé se dit étonné d’entendre des gens donner des chiffres sur les éventuelles pertes du Sénégal dans l’exploitation pétrolière et gazière dans notre pays.

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juin 2019 à 14:27 | | 0 commentaire(s)|

« Comment peut-on donner des chiffres alors que le pétrole n’a pas encore coulé. Tout ce qu’on donner ce sont des pourcentages », a dit Makhtar Cissé sur la RFM. L’ancien DG de la Senelec de préciser, « le Sénégal n’a rien perdu du tout ».

Tout au contraire, ajoute-t-il, « après exploitation, le Sénégal aura 2/3 des revenus du pétrole et du gaz et les sociétés étrangères, 1/3. Petrosen aura 20% de ces revenus. Et, ces parts ajoutées à celles de l’Etat du Sénégal, feront 67% des revenus ».



