Mamadou Mignane Diouf : « l’affaire Bougazelli est une honte pour le Sénégal » Le coordonateur du Forum social sénégalais, Mamadou Mignane Diouf a déclaré que « l’affaire Bougazelli est une honte pour le Sénégal ».

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Novembre 2019 à 09:44 | | 0 commentaire(s)|

Venu participer à la marche du collectif des propriétaires de terrain expropriés, hier, à la place de l’Obélisque, Mignane Diouf a estimé que cette affaire « est une catastrophe pour l’économie sénégalaise », déplorant que « le Sénégal est devenu une plaque tournante de faux billets et de drogue ».

Appelant la justice à sévir de la manière la plus stricte, il a ajouté que « la situation est devenue inquiétante, les faits venant maintenant des gens du pouvoir ».



