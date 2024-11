Mamadou Ndiaye, alias Ndiaye Bambey ("And Nawlé"), félicite le Pastef et invite l'État à expérimenter la "Théorie M-S" Au lendemain des élections législatives anticipées, Mamadou Ndiaye, plus connu sous le nom de Ndiaye Bambey, s’est exprimé avec vigueur. Investi sur la liste départementale de Bambey, par la coalition "And Nawlé", dirigée par Maguette Sène, il a adressé ses vives félicitations au Pastef, tout en saluant les performances électorales de sa propre coalition.

" La campagne s’est globalement bien déroulée. Nous félicitons les organisateurs ainsi que le Gouvernement sénégalais. Une mention spéciale revient aux vainqueurs : le Pastef et notre coalition "And Nawlé". Ces deux forces politiques ont véritablement émergé à l’issue de ces élections ", a-t-il déclaré, avant de poursuivre.



" Le Pastef, sous la conduite d’Ousmane Sonko, a confirmé son leadership sur l’ensemble du territoire national. Quant à notre coalition "And Nawlé", elle a été la révélation incontestée de ce scrutin. Maguette Sène, notre vaillant leader, s’affirme de plus en plus comme une figure incontournable sur l’échiquier politique sénégalais. Aujourd’hui, notre coalition se positionne comme la cinquième force politique du pays, voire la deuxième, si l’on tient compte des inter-coalitions regroupant plusieurs partis et mouvements. Avec ses deux députés, "And Nawlé" surpasse de loin, nombre de partis composant ces grandes alliances. "



Mamadou Ndiaye n’a pas manqué de vanter les mérites de son chef de file, Maguette Sène. « Nous portons un message fort aux Sénégalais : développer le pays à partir de ses territoires. Oui, les territoires sont les moteurs du progrès. Avec la 'Théorie M-S', nous proposons une vision audacieuse qui met le pouvoir et les ressources entre les mains des élus locaux. Cette approche permettra au peuple de ressentir davantage les impacts du développement au quotidien. Je suis convaincu que le Gouvernement sénégalais ne regrettera pas d’expérimenter cette théorie novatrice ".



Outre, Ndiaye Bambey a également souligné la progression fulgurante de sa coalition sur la scène politique sénégalaise. " Ces élections ont confirmé que nous sommes désormais, une force politique incontestable. En seulement deux mois, notre coalition, dirigée par le brillant administrateur civil Maguette Sène et l’Honorable député Adama Diallo, a obtenu des résultats exceptionnels, là où beaucoup ont échoué. Nous sommes, sans conteste, la grande révélation de cette échéance électorale. "



Il a aussi tenu à remercier les responsables locaux du département de Bambey, pour leur engagement :

" Ensemble, nous continuerons à accompagner les populations du Baol, en particulier les femmes, pour améliorer leurs conditions de vie ".



Enfin, il a adressé un hommage appuyé à l’Honorable député Adama Diallo, tout en appelant à dépasser les querelles politiques. " Que ses détracteurs se taisent pour de bon. Nous ne pratiquons pas une politique d’attaques stériles. Nous avons un travail immense à réaliser : donner aux collectivités territoriales davantage de pouvoir et de moyens, pour qu’elles puissent gérer des domaines cruciaux comme la santé, l’éducation ou encore, l’accès à l’eau. Notre combat est aussi de rehausser leur place dans le budget national et de leur offrir la reconnaissance qu’elles méritent. "



Avec une telle détermination, la coalition "And Nawlé" semble décidée à marquer durablement, la scène politique sénégalaise.



