Mamadou Ndione DG du COSEC Candidat à la Mairie: la Déclaration de Soutien de la Section PS de Diass L’histoire récente de la commune de Diass marquée par l’émergence d’une nouvelle situation socio-économique par l’implantation d’un aéroport de standard international, place aujourd’hui celle-ci au-devant de la scène politique Sénégalaise. La commune de Diass est aujourd’hui à enjeux sociaux économiques multiples : AIBD, Port de Ndayane, Ciments du sahel, Ciments Dangote, Société Agrobusiness Van Oers et SIAGRO etc.

La gestion foncière calamiteuse en cours à la mairie de Diass, couplée à un chômage chronique des jeunes a fait l’objet d’une analyse minutieuse par les responsables de la section du parti socialiste de Diass. De plus, la section du parti socialiste de Diass réaffirme son ancrage dans Benno Bokk Yakaar et salue les initiatives heureuses du chef de l’état pour un développement socio-économique de notre localité.



Le parti socialiste de Diass :

Considérant l’impérieuse nécessité de mettre fin à la gestion foncière gabégique et calamiteuse en cours dans la mairie de Diass.



Considérant la nécessité de mettre désormais les destinées de la commune dans des mains expertes au bénéfice exclusif des populations.



Apporte son soutien total à la candidature de Monsieur Mamadou Ndione Directeur général du COSEC, fils du terroir et engagé dans toutes les actions de développement socio-économique dans la localité de Diass.



Le parti socialiste de DIASS demande au président de Benno Bokk Yakaar, en l’occurrence son Excellence Macky SALL, Président de la République du Sénégal d’accepter et de fortifier notre soutien à Mamadou Ndione, Dg du COSEC. Il exhorte toutes les composantes locales de Benno Bokk Yakaar à l’unité et à la cohésion.



Fait à Diass le 24 octobre 2021



Par les responsables du parti Socialiste de Diass



Dr. Saliou Ciss Secrétaire général de la section

Assane Sene 1er Secrétaire général Adjoint

Babacar Faye 2ème Secrétaire général Adjoint

Awa Ciss Présidente des femmes

Ousseynou Diouf Secrétaire politique



