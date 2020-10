Mamadou Ndione, Directeur général du COSEC: "La relance de l’économie sénégalaise passe par la relance agricole"

‘’Les populations de Diass ont compris que la relance de l’économie sénégalaise passe nécessairement par la relance de l’agriculture, telle que dessinée par le Chef de l’Etat dans le cadre du Plan d’actions prioritaires ajusté et accéléré (PAP2A) pour la relance de l’économie nationale’’, a-t-il souligné dans un face à face avec des journalistes au terme d’une visite qu’il a effectué au niveau des périmètres agricoles qu’il a mis en place au début de l’hivernage pour aider les populations de la commune de Diass dans le cadre de la ‘’Relance agricole post-COVID-2019’’.



Pendant plusieurs heures , sous le soleil dardant ses rayons, Mamadou Ndione a visité les périmètres agricoles des villages de Toglou, Gandoul, Bokhou et Packy pour constater l’état des cultures dans ces exploitations dont la superficie totale est de 50 ha, pour y cultiver de l’arachide et des pastèques.



Selon lui, ce programme, qui est une réponse à l’appel puissant du Chef de l’Etat, le président Macky Sall, qui a mis en place un plan de relance de l’économie sénégalaise, une initiative bénévole, s'inscrit en droite ligne des actions du président Sall pour la relance économique du pays dans un ‘’contexte économique difficile’’ du fait de la COVID-19.



‘’Au-delà de la relance, il s'agit de raffermir la vocation agricole de Diass, creuset de terres fertiles et terroir agrosylvopastoral qui doit s’allier avec intelligence, urbanisation et ruralité. Avec la survenue de la pandémie, nous avons très tôt compris que c’est l’agriculture qui pourra nous permettre d’y faire face. C’est ainsi que nous avons décidé d’appuyer les populations en semences, en intrants, en matériels agricoles et en engrais’’, a expliqué le directeur général du COSEC. Cette visite lui a permis de se rendre compte que les cultures se portent ‘’très bien’’ et que l’hivernage est ‘’globalement bon’’.



‘’Nous invitons juste les cultivateurs à bien prendre soin des cultures pour qu’on puisse les récolter dans de bonnes conditions et qu’on puisse en bénéficier’’, a-t-il lancé’’ précisant qu’outre les fertilisants, il avait mis à la disposition des populations de l’aflassef, un produit qui enlève l’aflatoxine des graines d’arachide. Ce qui apporte de la qualité à l’arachide qui sera récolté et va faciliter, en cas de besoin, son exportation.



Ibrahima Sène du village de Packy, un des bénéficiaires de programme de relance a fait valoir que leur retour à la terre a été facilitée par Mamadou Ndione, ‘’car nous avions des problèmes pour exploiter la terre avec la désertion des champs par les jeunes en majorité tentés par l’exode’’, ajoutant qu’avec ce programme, il est attendu de bonnes récoltes dans toutes les variétés : mil, arachide, gombo, etc.



Avant de démarrer la tournée, Mamadou Ndione, par ailleurs conseiller départemental à Mbour et responsable politique de l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir), a remis des récompenses aux meilleurs bacheliers de Diass.



Ces derniers ont reçu des ordinateurs, tablettes et des enveloppes financières. Il a ainsi invité les bonnes volontés à imiter son geste pour créer l’émulation afin de promouvoir l’excellence dans les études.



Mamadou Ndione a aussi émis le même appel à l’endroit des entreprises installées dans la commune de Diass, pour que, dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), elles appuient les apprenants de cette collectivité territoriale de la Petite-Côte sénégalaise.





Source : Le Directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC), Mamadou Ndione, a affirmé que la relance de l'économie sénégalaise passe "nécessairement", par la relance de l'agriculture, estimant que les populations de la commune de Diass, dans le département de Mbour, l'ont bien compris pour avoir décidé de s'y mettre dès à présent.

