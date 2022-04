Mamadou Ndione, Maire de Diass, Dg COSEC: «Toute entreprise implantée dans une localité a le devoir moral d’accompagner son développement»

Le nouveau maire de la commune de Diass, Mamadou Ndione, a pris des mesures pour préserver la voirie. En effet, un nouveau dispositif de droit est appliqué aux camions des carrières qui s’acquittent d’une taxe journalière. Au-delà de l’aspect voirie, souligne le directeur général du Conseil sénégalais des Chargeurs (Cosec), «toute entreprise implantée dans une localité a le devoir moral d’accompagner son développement.»



«Toute entreprise implantée dans une localité a le devoir moral d’accompagner son développement». Ces propos ont été tenus par Mamadou Ndione, nouveau maire de Diass, devant une délégation de Dangote Cement Sénégal (Dcs). Depuis sa prise de fonction, des mesures permettant de relever le niveau de développement local ont été prises. En atteste cette décision pour préserver la voirie, à travers un nouveau dispositif de droit appliqué aux camions qui sortent des carrières et versent désormais dans les caisses de la collectivité territoriale, une somme journalière de 2.000 Fcfa. A l’en croire, Dangote Cement Sénégal (Dcs) a été la première entreprise à agréer totalement cette décision. «Cette entreprise a compris que le ressenti du citoyen de la localité est important, dans les critères de la notation de la Rse d’une entreprise», indique Mamadou Ndione

Il souligne par ailleurs que son implication dans la localité a permis au citoyen lambda de mieux s’approprier ce qui se fait de bien en matière de cimenterie. Pour Leyti Ndiaye, responsable de la Mine, de la Géologie et du Développement Durable de Dangote Cement Sénégal, le maire de Diass «a une ouverture d’esprit, fait des propositions et a le sens de l’écoute. C’est pourquoi, la collaboration ne peut être que fructueuse pour les deux parties». Pour Leyti Ndiaye, la posture du maire renvoie à sa compréhension des enjeux et constitue un pilier de l’approfondissement des relations entre les communautés et les industries, et la cimenterie Dangote s’inscrit dans ce cadre et reste ouverte pour agir dans le cadre du contenu local afin d’apporter un appui objectif au développement de ces communes.



Selon lui, une nouvelle équipe municipale est aux commandes de chacune des communes de Pout et Diass qui ont été visitées hier, et les premiers contacts ont permis de détecter des visions orientées vers le développement local, ce qui est en phase avec celle de Dcs. C’est pourquoi, dit-il, les budgets alloués aux deux communes dans le cadre de la politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (Rse) vont connaître cette année une hausse et atteindre les 60 millions pour la commune de Pout

Lors de cette visite, la cimenterie a mis à la disposition des populations, un appui ramadan, composé de riz et de sucre. Leyti Ndiaye est d’avis qu’au regard de la taille des communes bénéficiaires, il s’agit d’un don symbolique, qui marque la matérialisation d’une intention à appuyer les communes, à travailler avec les élus locaux pour leur développement, dans le cadre d’une démarche participative au développement des communautés qui avoisinent l’usine. Aux yeux du maire Mamadou Ndione, cet acte posé en plein mois de ramadan, traduit une bonne compréhension de la Rse.



Et au-delà de ce don, l’entreprise est très impliquée dans le développement de la localité et emploie beaucoup de jeunes de la localité, tant au niveau des carrières, qu’au niveau de l’industrie, même si elle n’est pas basée dans le périmètre communal de Diass. Donc pour lui, c’est un don assez symbolique, mais qui témoigne de la vision que ce groupe industriel a, de la dimension sociale du développement. En ce qui concerne la commune de Diass, il a annoncé un programme de formation des jeunes d’autant plus qu’aujourd’hui, les entreprises ont des exigences en terme de qualification professionnelle. Il est important de calquer ces exigences aux formations qui seront délivrées aux jeunes de la localité, pour leur permettre d’être aptes à l’emploi.

