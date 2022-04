Mamadou Ndione, lauréat du Top 10 du magazine "Africa Supply"

Après le Lat Dior D’or 2021, consacrant la personnalité qui aura le plus pesé dans les consciences de par ses actions sur le plan économique, Mamadou Ndione, le patron du Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC), vient encore d’être classé 1er du top 10 des dirigeants les plus influents de la Supply Chain au Sénégal par le magazine "Africa Supply". Cette distinction accordée par le journal logistique des décideurs africains, est réservée aux entrepreneurs, logisticiens, transporteurs, transitaires ou autres manutentionnaires, renseigne "Rewmi".



L’heureux récipiendaire prend cette distinction comme un honneur collectif, qui touche aussi bien ses collaborateurs du COSEC que les leaders de toutes les structures avec lesquelles il est en interaction professionnelle, constante et très étroite. Mamadou Ndione la considère aussi comme une invite à la persévérance et à la quête constante d’excellence.