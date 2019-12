Mamadou Ndoye : "La répression ne peut pas arrêter un soulèvement populaire"

Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Décembre 2019

Depuis le début des manifestations contre la hausse sur le prix de l'électricité, le gouvernement semble privilégier la répression. Une approche qu'il devrait revoir selon Mamadou Ndoye qui voit derrière ces manifestations des signaux d'un probable soulèvement que la répression ne saurait arrêter.



"La répression ne peut pas arrêter un soulèvement populaire. Cela n'existe nulle part. Pour le moment on a des indices de soulèvement mais n'a pas encore de soulèvement populaire. Lorsque le peuple décide de se soulever, il n'y a aucune répression capable de l'arrêter. Et les expériences ont été claires au Liban, au Chili etc", indique Mamadou Ndoye qui met en garde Macky Sall et son gouvernement.



Selon lui, les paramètres déclencheurs d'un soulèvement sont réunis et "l'explosion" peut survenir à tout moment. "Quand on regarde le taux de la pauvreté au Sénégal, c'est presque la moitié de la population, 46%. Vous voulez augmenter les charges de ces franges de la population, vous risquez une explosion. La marmite bout depuis longtemps. On ne sait pas quand elle va exploser", met-il en garde.



"Dites-moi quelqu'un qui est satisfait de notre système éducatif ou de notre système de santé ? S'interroge Mamadou Ndoye. Un système de santé qui est dans un état de délabrement tel qu'un malade qui vient, on lui demande d'aller acheter du coton ou de l'alcool. Notre système éducatif lorsque 100 enfants entrent au bout du primaire, on perd la moitié, seuls 50 savent lire et écrire. Près de 2 millions d'enfants et de jeunes sont en dehors du système". Un cocktail détonnant qui, d'après lui risque d'exploser à tout moment.

