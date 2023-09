Mamadou Ngom Niang, DAGE du Ministère des Sports, salue le choix porté sur le PM Amadou Bâ et s’engage à l’accompagner

"Je salue le choix porté sur le PM Amadou Bâ, pour être le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à l’élection présidentielle de février 2024 et m’engage à l’accompagner. Pour moi, c’est un choix pour la continuité mais aussi pour l’unité de la coalition BBY.



C’est aussi un choix pour gagner l’élection présidentielle de 2024, car il est facile de se déclarer candidat, mais n’est pas président qui veut. Pour l’avoir fréquenté à la DGID et au Ministère des Sports, je peux attester avec force, que le PM Amadou Bâ a toutes les qualités requises pour exercer la fonction présidentielle.



Que le bon Dieu le protège"

