Mamadou Sy Tounkara: « Le Projet risque d’être mort-né »

Monsieur le Premier ministre,



Le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 24 avril 2024 porte cette mention :



« s’agissant du travail d’élaboration du document de référence en matière de politiques économique et sociale, le PROJET, le Premier Ministre a affirmé qu’il portera exclusivement le sceau de l’expertise sénégalaise et sera achevé au troisième trimestre de l’année 2024.



A cet effet, un comité technique restreint sera mis en place à la Primature. Cette instance sera composée notamment des ministères en charge du Plan, des Finances, de l’Industrie, de la Souveraineté alimentaire, de l’Emploi, de la transformation du Secteur public et du Bureau Organisation et Méthodes (BOM). A l’issue des travaux, poursuit le Premier Ministre, le cadre de référence pour la matérialisation de la vision de Monsieur le Président de la République pour un Sénégal souverain, juste et prospère à travers la conception de programmes et projets de transformation systémique sera soumis à la validation du Chef de l’Etat avant la fin du troisième trimestre de l’année 2024. La première phase du plan d’action pluriannuel du PROJET sera inscrite, précise-t-il, dans le projet de loi de finances initiale 2025, qui sera soumis à l’approbation de l’Assemblée nationale, au début du mois d’octobre prochain. »



Comment justifier l’absence de l’Education et de la Culture dans ce comité restreint ?



L’Education et la Culture sont au début et à la fin de tout, et point n’est besoin de s’épandre sur cela. Un document de référence d’une politique économique et sociale pour tout un pays duquel l’Education et la Culture sont exclues en amont court un énorme risque fatal : au mieux, il sera mort-né, au pire, il enfantera de monstres.



Seules l’Education et la Culture peuvent enfanter « rupture » et « transformation systémique » que vous appelez de vos voeux. Rien d’autre.



L’Education et la Culture, aux sens restreint ou large, sont les véritables pourvoyeuses et vectrices de valeurs ajoutées. Humaines bien-sûr, mais aussi techniques, technologiques, environnementales ou tout autre. Elles sont levain et ferment. Elles sont diastole et systole. Elles sont alpha et omega. Elles sont corps et âme. Elles sont base et sommet. Elles sont epsilon et infini. Elles sont transcendance et immanence. Elles sont rêves et réalisations. Elles sont plans et actions.



Elles sont TOUT.



Prière de les intégrer dans le comité restreint d’élaboration du document de référence en matière de politiques économique et sociale, le PROJET.



Ceci est un modeste « Jubbënti » (rectificatif).



Dieu vous protège.





Mamadou Sy Tounkara