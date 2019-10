Mamadou Thior, journaliste : « c’est un vrai problème d’accabler Sory Kaba, parce qu’il a dit ce qui se trouve dans la Constitution » Les tirs groupés en direction du Directeur général des sénégalais de l’extérieur, notamment de certains apéristes de Fatick, à propos d’un éventuel 3e mandat de Macky Sall, sont inquiétants. Du moins selon le journaliste de la Rts, Mamadou Thior.

« C’est un vrai problème d’accabler Sory Kaba, parce qu’il a dit ce qui se trouve dans la Constitution. Parce qu’il a dit la vérité », a déclaré le journaliste sur la RFM.



Selon lui, « s’il est vrai que Macky Sall ne sera pas candidat en 2024, il doit préparer son dauphin et le présenter. Il doit clarifier les choses, ce qui permettra également de clarifier les positions des uns et des autres ».



Donnant l’exemple du Niger, il déclare, « le président Issoufou qui ne sera pas candidat aux prochaines élections, a choisi son ministre de l’Intérieur et l’a officiellement présenté. Cela a clos le débat ».

