Mame Biram Diouf, Ismaila Sarr et Saliou Ciss encore à l’infirmerie

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Juin 2018 à 16:23 | | 0 commentaire(s)|

Parmi les joueurs qui peuvent prétendre disputer la Coupe du monde avec l’équipe nationale du Sénégal, trois d’entre eux (Mame Biram Diouf, Ismaila Sarr et Saliou Ciss) sont actuellement blessés. La Fédération sénégalaise de football (Fsf) a fait le point sur leur situation, à travers un communiqué.



L’attaquant Mame Biram Diouf a été « victime de commotion cérébrale ». Le joueur de Stoke City « s’est rendu à l’hôpital pour faire un scanner qui s’est révélé normal », a indiqué la Fsf dans un communiqué, après examens. Il a été ménagé dans la foulée. Mame est sous surveillance et mis au repos pour 48h.



Pour ce qui concerne Ismaila Sarr, il souffre d’ « une légère entorse de la cheville gauche ». Le joueur de Rennes est sous traitement physique. Alors que Saliou Ciss, « a eu un traumatisme par coup direct sur l’extrémité inférieure du péroné gauche ». Il est « mis sous traitement physique », selon le communiqué.



En conférence de presse, le sélectionneur des "Lions" Aliou Cissé avait déclaré qu’il n’y avait rien de grave a priori, pour ce qui concerne l’état de santé des trois joueurs blessés contre le Luxembourg, en amical jeudi. Toujours est-il que le coach dispose de quatre réservistes, notamment Famara Diédhiou, Adama Mbengue, Fallou Diagne et Henri Saivet.



Le lundi 4 juin, c’est le dernier délai pour déposer les listes au niveau de la FIFA…













Wiwsport

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook