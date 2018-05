« C’est toujours un honneur de répondre à l’appel de la nation. La Coupe du monde est le rêve de chaque joueur. De ce fait, on va se battre sur le terrain et essayer de tirer notre épingle du jeu. Ce ne sera pas facile, mais on va tout donner pour honorer le maillot national », a dit l’attaquant des "Lions", Mame Biram Diouf.











