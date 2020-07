Mame Boye Diao: "le Président n'a jamais dit qu'il va retirer les baux sur le littoral de Dakar" Avec les présumés scandales fonciers, Babacar Ngom est dans ce qu'on peut appeler "Babacar et les condamnés de la terre", comme l'a titré l'Observateur. Et Mame Boye Diao de porter l'estocade.

"Le Président de la République n'a jamais dit qu'il va retire les baux sur le littoral de Dakar", après les éclatements des présumés scandales fonciers sur le littoral. Autre scandale, autre problème avec Babacar Ngom et les "condamnés de la terre", avec de graves révélations des populations de Ndengler et de Djilakh.

A Gadaye, à Guédiawaye, ce sont 253 familles qui en galère, tandis qu'à Malika, ce sont des milliers de père de famille qui sont dans le désarroi.



