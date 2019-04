Mame Boye Diao prévient: «Le temps est venu pour moi de mener une vraie introspection au sortir … »

Jeudi 11 Avril 2019

"La seule quête qui vaille pour un homme public est le jugement de ces concitoyens . Ne jamais laisser la place aux médisants et aux comploteurs. Les actes que posent les autres méritent réflexion et réaction en vue de prendre le meilleur cap pour agir. Je suis très honoré par les encouragements de mes concitoyens qui me reconnaissent dans la rue, ou qui m'appellent en me disant de continuer de persévérer. Le temps est venu pour moi de mener une vraie introspection au sortir de laquelle je définirai ma ligne de conduite.



Merci à tous ceux qui m'ont porté un témoignage d'affection, à ceux qui soutiennent mes activités politiques, à ceux qui me contredisent aussi pour poser le débat citoyen. Le destin est implacable. Le choix d'agir pour le réaliser est un acte de dévotion. Le Sénégal mérite l'expression plurielle car c'est de cela que jaillira le meilleur des avenirs ."





