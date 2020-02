Mame Boye Diao sur l’affaire des 94 milliards : « je ne pense pas que Mamour Diallo a fauté » Mame Boye Diao ne croit pas à un détournement de 94 milliards dont Ousmane Sonko accuse son prédécesseur Mamour Diallo. « Le problème ne date pas de Mamour Diallo et je ne pense pas que Ousmane Sonko était né quand cette affaire d’expropriation a débuté », a déclaré le nouveau patron des Domaines. Dans tous les cas, déclare-t-il, « je ne pense pas que Mamour Diallo a fauté ». Quoi qu’il en soit, souligne Mame Boye Diao, « les accusateurs doivent aller au bout de leur logique et donner leurs éléments de preuve. Il y a eu une enquête parlementaire sur cette affaire et des témoignages ont été reçus », soulignant que Ousmane Sonko a refusé de répondre à cette enquête.

Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Février 2020 à 13:31



