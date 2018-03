Mame Fatou Ndoye : « En dehors de Koulibaly, Kouyaté, Kara, Gana et Sadio Mané, aucun joueur n’est assuré d’être titulaire dans cette équipe»

« Je ne saurais me prononcer sur le choix des systèmes de jeu. Aliou Cissé a joué avec un nouveau système sur ces 2 premiers matches amicaux. Je laisserais les techniciens, experts et anciens footballeurs débattre sur la pertinence et le résultat de ces choix. Ma problématique concerne plutôt le choix des joueurs. Depuis 3 ans qu’il est à la tête de cette équipe, le sélectionneur change pratiquement à tous les matches son onze de départ.



Ces deux matches amicaux n’ont donc pas fait exception. D’où ma question : quand est-ce certains joueurs prendront définitivement le lead ? En dehors de Kalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, Kara Mbodj (actuellement blessé), Idrissa Gana Guèye et Sadio Mané, aucun joueur n’est assuré d’être titulaire dans cette équipe.



Quid des bonnes performances ? Les bons points ne sont-ils pas donc comptabilisés pour ceux qui les ont marqués ? J’entends souvent dire que pour un joueur, le plus important c’est la compétition. Peut-être faudrait-il ajouter, la confiance aussi ! La star, c’est l’équipe certes, mais il faut pouvoir compter sur certaines locomotives aussi bien en défense, au milieu, qu’en attaque. Voilà une interrogation que me taraude en perspective de la Coupe du monde. Cette question, je la poserais bien à notre sélectionneur », a dit la journaliste de la Tfm Mame Fatou Ndoye, sur le changement de système de Cissé lors des deux derniers matches des "Lions", qui se sont soldés par deux matches nuls.









