Mame Fatou Ndoye, journaliste TFM : "Si mon père El Hadj Amadou Ndoye était encore vivant, je lui..."

Leral.net a tenu à honorer les femmes de valeurs pour le 08 mars prochain et la journaliste de la TFM Mame Fatou Ndoye fait partie de ces femmes à valoriser. Dans cette interview exclusive qui sortira le 08 mars 2018, la journaliste sportive rend ici, sur Leral TV, un hommage vibrant et émouvant à son père El Hadj Amadou Ndoye, rappelé à DIEU, il y a quatre ans. D’ailleurs, récemment, le professeur Mary Teuw Niane avait remis dernièrement l’ordre national du Mérite et du Lion pour services rendus, à titre posthume à cet ancien professeur de l’Université Cheikh Anta Diop.

