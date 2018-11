Mame Less Camara : « Un journaliste qui ne respecte pas l’éthique et la déontologie, est un personnage dangereux»

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Novembre 2018 à 13:10 | | 0 commentaire(s)|



Cliquez-ici pour regarder plus de videos Mbodiène (Mbour)-Lors du séminaire des journalistes avec le Conseil constitutionnel et le Syndicat des professionnels de l'Information et de Communication sociale (SYNPICS), le journaliste analyste, formateur au CESTI et doyen Mame Less Camara, dans son exposé magistral sur l’éthique et la déontologie, a estimé mercredi qu’un « journaliste qui exerce en ne respectant pas l’éthique et la déontologie, est un dangereux personnage pour l’honorabilité des personnes ».



« Un journaliste qui exerce en ne respectant pas l’éthique et la déontologie est un dangereux personnage pour l’honorabilité des personnes. Il faut à la fois une moralité personnelle et une moralité professionnelle. Le problème de la presse, c’est de vendre et de se vendre, c’est parfois flatter les appétits de l’autre. Dans le Code de la déontologie japonaise, il est dit qu’il ne faut pas écrire sur une personne une chose qu’on n’oserait pas lui dire en face ou encore la lui dire en gentleman », a déclaré Mame Less Camara.



« La déontologie, c’est le permis de conduire du journaliste et l’éthique, c’est la manière de conduire et parfois la personnalité et la projection du moi peuvent parfois y déteindre », a ajouté le journaliste analyste et formateur au CESTI.



Auparavant, dans le même ordre d'idées, Ibrahima Khalilou Ndiaye, le secrétaire général du Syndicat des professionnels de l'Information et de Communication sociale du Sénégal avait prôné, lors de ce même séminaire des journalistes en partenariiat avec le Conseil constitutionnel, « l’équidistance entre les parties, la vérification et le recoupement des faits », voire « la diffusion d’une information équilibrée », lors de la couverture médiatique de l'élection présidentielle du dimanche 24 février 2019.











Massène DIOP Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook