Mame Mactar Guèye démonte la police : Fatou Binetou Guèye n’a pas été retrouvée dans une auberge C’est la grosse polémique après la disparition de la fille de Mame Mactar Guèye, ‘’retrouvée dans une auberge avec son amant’’, selon la police. Le père de Fatou Bientou Guèye dément catégoriquement la thèse de la police. Selon le vice-président de l’Ong Jamra, qui s’est confié à la Rfm, la police n’a pas dit la vérité en affirmant qu’elle a retrouvé Fatou Binetou Guèye dans une auberge grâce à la géolocalisation.

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Février 2020 à 07:19 | | 0 commentaire(s)|

Selon lui, sa fille a été retrouvée près du mausolée de Seydina Limamou Laye à Yoff, recueillie par une famille layène. Et c’est une fille qui habite cette maison, qui l’a ramenée chez elle. C’est alors que Mame Mactar Guèye a lui-même alerté la police, qui lui demandé d’amener la fille pour une audition.

Ce qui n’a pas pu se faire, puisque Fatou Binetou Guèye ne paraissait pas lucide et était très fatiguée. C’est ainsi que le vice-président de l’Ong Jamra, sa fille et celle qui l’a ramenée à ses parents, ont été de nouveau convoqués au commissariat central de Dakar, hier lundi, où ils ont été entendus pendant 11 heures. La version des deux filles corroborent les propos de Mame Mactar Guèye, selon la même source.



