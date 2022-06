Mame Mactar Guèye sur la situation politique du pays : "La tension est tellement vive qu'elle peut plonger le pays dans un chaos"

Nous sommes à quelques jours des Législatives et les tensions entre le Gouvernement et l'opposition s'accumulent. Une situation qui ne laisse pas indiffèrent le vice-président de l'Ong Jamra. Pour Mame Mactar Guèye, le comportement des deux camps ne rassure pas la population. Pis, estime-t-il, la tension est tellement vive entre le pouvoir et l'opposition qu'elle peut plonger le pays dans un chaos. "Ces politiciens doivent savoir que ce pays ne leur appartient pas", cogne M. Guèye, qui annonce que le collectif des religieux compte faire des démarches pour éviter que le pays ne brûle. Il a par ailleurs, abordé d'autres sujets dans cet entretien.



