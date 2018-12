Mame Mbaye Niang à l’université du Yeesal : « c’est déjà plié, le coup de K.O est déjà passé »

«jeunesse du Yeesal face aux enjeux des élections du 24 février 2019 », c’est le thème qu’a choisi les jeunes du « Yeesal » à l’occasion de la première édition de l’université du « Yeesal » organisé, samedi dernier à Mbour, par la Fédération des jeunes réformateurs (FJR) et la Fédération des élèves et étudiants réformateurs (Feer) afin de soutenir le président de la République Macky Sall pour sa réélection au premier tour.



Ayant pris part à cette manifestation, Mame Mbaye Niang a d’abord félicité Modou Diagne Fada et son parti Ldr/Yeesal d’avoir choisi comme candidat Macky Sall. « Nous sommes rassurés et honorés de votre engagement aux côtés du Président Macky Sall. Vous êtes venus au bon moment. Vous êtes venus à un moment où nos autres amis de l’opposition ne parlent plus d’élections. Parce que, c’est déjà plié. Le coup de K.O est déjà passé. Je le dis parce que c’est ce que nous constatons sur le terrain. Nous avons un bilan positif, nous avons un programme qu’on peut présenter à nos compatriotes », déclare-t-il.













Les Echos

