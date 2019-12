Mame Mbaye Niang sur le 3e mandat de Macky Sall : « ce débat est entretenu par ceux qui ont des prétentions à l’APR » Mame Mbaye Niang a estimé que le débat sur un éventuel troisième mandat du Président Macky Sall, est alimenté par des gens tapis dans l’ombre du parti présidentiel. Il leur demande d’avoir l’honnêteté de quitter le parti et de tenter l’aventure.

« Ce débat (3e mandat de Macky Sall), n’arrange que 2 entités. Ceux qui ont des prétentions à l’APR et ceux qui veulent vendre des journaux », a, en effet, déclaré le ministre Chef de cabinet du président de la République.



Et de poursuivre, « qu’ils aient l’honnêteté et la loyauté de sortir et de tenter l’aventure avec leurs amis. Sinon, c’est de la déloyauté », a martelé l’ancien ministre de la Jeunesse, dans l’émission "Grand Jury" de la RFM de ce dimanche, affirmant que « le président de la République n’a interdit à personne de parler du 3e mandat ».



