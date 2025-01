Mame Seydou Ndour, Directeur général de la Police nationale, a effectué une visite dans plusieurs unités de police L’Inspecteur Général de Police, Mame Seydou Ndour, Directeur général de la Police nationale, a effectué une visite de travail et de prise de contact dans plusieurs unités de police situées à Thiès, Tivaouane, Kébémer, Saint-Louis, Rosso et Richard Toll.

Le DGPN a entamé sa tournée par la ville de Thiès, où il a visité le Commissariat central, le commissariat du 1er arrondissement, l’état-major du Groupement Mobile d’Intervention (GMI), ainsi que le camp Michel Le Grand. Au cours de ses entretiens avec les agents, il a pris connaissance des difficultés rencontrées par les services opérationnels afin d’envisager des solutions adaptées.



Lors de cette visite, qui s’inscrit dans une démarche de management de proximité, il a réaffirmé son engagement à améliorer les conditions de travail des fonctionnaires et à renforcer le maillage sécuritaire. Le gouverneur de la région, rencontré à cette occasion, a salué l’excellent travail de la police dans la région. Avant de quitter Thiès, l’Inspecteur Général de Police a exprimé sa gratitude aux agents pour leur dévouement et les a encouragés à poursuivre leurs efforts.



Poursuivant son périple, l’Inspecteur Général de Police s’est rendu dans les commissariats urbains de Tivaouane et de Kébémer. Il y a rencontré les fonctionnaires de Police, afin de recueillir leurs préoccupations opérationnelles et les défis auxquels ils font face quotidiennement, dans leur mission de protection des personnes et des biens.



Il a également rappelé la noblesse de leur mission et les a exhortés à redoubler d’efforts pour répondre aux exigences sécuritaires croissantes. Le DGPN a salué leur professionnalisme et leur abnégation, tout en les encourageant à cultiver l’excellence dans l’accomplissement de leurs missions.



Le mercredi 22 janvier 2025, l’Inspecteur Général de Police est arrivé à Saint-Louis. Il a été accueilli par les responsables locaux, notamment le Commissaire central et le commandant du Groupe Opérationnel du Groupement Mobile d’Intervention (GMI).



Au cours de sa visite, le DGPN a visité le camp Amadou Moustapha Sarr sis à Leybar, le Commissariat central, les commissariats des arrondissements de Pikine et de l’île de Saint-Louis, ainsi que l’antenne de la DNLT relevant de la Direction de la Police de l’Air et des Frontières (DPAF), située à Gokhou Mbacc.



Il a profité de ces échanges pour rappeler les enjeux sécuritaires actuels, encourager les agents à maintenir leur professionnalisme et leur engagement et souligner l’importance de leur rôle dans la protection des populations.



A ce titre, le DGPN a été reçu par le gouverneur de la région de Saint-Louis, qui a tenu à saluer la collaboration exemplaire entre la Police nationale et les autorités locales, tout au long de sa carrière.



L'Inspecteur Général de Police, Mame Seydou Ndour, Directeur Général de la Police nationale a visité, ce vendredi 23 janvier 2025, dans le cadre de la visite de travail, le commissariat spécial à Rosso, avant sa tournée au Richard-Toll. Sur place, un accueil chaleureux lui a été réservé les responsables en charge desdits commissariats.



A retenir que cette tournée de l’Inspecteur Général de Police, Mame Seydou Ndour, reflète une volonté affirmée de renforcer la sécurité, d’améliorer les conditions de travail des agents et de maintenir un dialogue de proximité avec les unités opérationnelles. À chaque étape, il a félicité les policiers pour leur travail et les a encouragés à redoubler d’efforts dans l’accomplissement de leurs missions.







