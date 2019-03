Mame Thierno Dieng: "Nous appliquerons la loi dans toute sa rigueur au Technopole, quitte à..."

Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Leral.net, le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable a rappelé aux titulaires de droits réels dans la zone du Technopole, qu, toute activité de mise en valeur devra nécessairement et préalablement, être soumis au contrôle de conformité environnementale, en rapport avec la réglementation en vigueur.



Selon le ministre Pr. Mame Thierno Dieng, par cette décision, le chef de l'Etat confirme et fixe définitivement, la vocation écologique de ladite zone humide, qui abrite un potentiel naturel très important dans le maintien de la qualité des équilibres biophysiques de la capitale.



Ainsi, M. Mame Thierno Dieng promet de prendre toutes les dispositions en rapport avec la section Environnement de la gendarmerie nationale, pour veiller à la préservation de cet espace vert, conformément à la décision de l'autorité. A signaler que le Président Macky Sall a pris un décret hier, portant classement de la Grande Niaye de Pikine en réserve naturelle urbaine.











