Mamelles: Aliou Sall construit des tours jumelles à 29 milliards

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Mars 2019 à 11:13 | | 0 commentaire(s)|

La Caisse des dépôts et consignations (Cdc), dirigée par Aliou Sall, le petit frère du chef de l'État, compte mobiliser la bagatelle de 29 milliards de Fcfa pour la construction de tours jumelles.



Financée par la Banque ouest africaine de développement (Boad), l'infrastructure de dernière génération sera implantée, rapporte le journal L'As, sur le site de l'ancienne Clinique des Mamelles.



Le journal indique que les détracteurs du maire de Guédiawaye lui reprochent de "faire dans la mégalomanie et de dévoyer les missions de la Cdc, en voulant la transformer en banque".















Seneweb

