Mamoudou Wane rend hommage à Babacar Touré

Hier, à travers les colonnes de son journal "Enquête", le directeur de publication dudit journal, Mouhamadou Wane a rendu un vibrant hommage au défunt dinosaure de la presse sénégalaise et africaine, Babacar Touré.



Ce 26 juillet, cela faisait trois ans que le fondateur du Groupe Sud Communication a tiré sa révérence de ce monde. Mais l’œuvre de l’homme qui constitue, avec notre directeur de Publication Mamadou Oumar Ndiaye, l’ancien PDG du défunt journal Nouvel Horizon, Abdoulaye Bamba Diallo et feu Sidy Lamine Niasse, la fameuse bande des 4 mousquetaires qui ont balisé le chemin de la presse sénégalaise à la jeune génération actuelle, déflore le temps et les époques. Babacar Touré reste un immortel de la presse, à travers son groupe Sud Communication, qui tient la barque dans un environnement éprouvé d’une presse écrite qui vivote.



Alors à travers un texte d’une très haute facture, mais qui fait frissonner d’émotion, Mamoudou Wane rappelle son compagnonnage avec un homme qui l’a très tôt pris sous son aile protectrice, pour l’accompagner dans son aventure de patron de presse. Mais c’est surtout cette générosité dans la reconnaissance, du fait que c’est Babacar Touré qui lui a mis le pied à l’étrier, dans le monde des médias sénégalais, qui est remarquable chez Mouhamadou Wane. C’est un signe de grandeur qui est devenue une denrée rare dans notre pays. Bravo à Mamoudou Wane et félicitations pour la qualité de son texte !













Le Témoin