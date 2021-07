Mamour Diallo:" Jusqu'au dernier souffle de vie sur terre, aucun tribunal ne pourra démontrer que j'ai soustrait 94 milliards dans le budget de l'Etat. Sonko doit...".. La cour d'Appel a débouté les avocats de Ousmane Sonko dans l'affaire des 94 milliards de francs Cfa qui l'oppose à Mamadou Mamour Diallo. Le président du mouvement Dolly Macky qui s'est prononcé sur cette affaire, a déclaré qu'il n'en dirait pas plus, car c'est une mission de justice. Toutefois, en tant que principal accusé, il a affirmé que jusqu'au dernier souffle de vie sur terre, aucun tribunal ne pourra démontrer que Mamour Dialllo a soustrait dans le budget de l'Etat, 94 milliards. "Je conseille à Sonko de se concentrer sur ses affaires qui le poursuivent et qui intéressent les Sénégalais au premier point... Il ferait mieux d'aller répondre au tribunal", dira-t-il.

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juillet 2021 à 20:44 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos