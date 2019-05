Mamour Diallo à ses militants: " Mes détracteurs ont peur, ne les écoutez pas..." L’ancien directeur des domaines, Mamour Diallo met en garde ses détracteurs. Depuis Louga où il assistait à la conférence religieuse des femmes de son mouvement «Dolly Macky», informe Libération, il demande à ses militantes et militants de faire attention aux oiseaux de mauvaise augure.

Mes relations avec le Chef de l’État, Macky Sall, sont au beau fixe. elles le sont plus que par le passé». c’est en ces termes que Mamour diallo a tenu à rassurer les femmes du mouvement «dolly Macky» qui organisaient ce week-end, une conférence religieuse en ce moisbéni de ramadan, dans la capitale du ndiambour. en effet, depuis son départ de la direction des impôts et domaines, des langues pendues ont fait état de sa supposée brouille avec le président de la république. Mais profitant de cette occasion qui a été offerte, Mamour diallo s'est porté en faux et rassuré ses militantes et militants. «Macky Sall m’aime bien. Je sais ce qu'il me réserve. c’est pourquoi je vous demande d’être patients», a-t-il lâché.



S’adressant toujours à ses militants en cette période préélectorale et fortes «manipulations» avant les législatives de décembre prochain, le leader de «dolly Macky» demande de ne pas écouter les oiseaux de mauvais augure qui ne savent plus où donner la tête en tentant de lui mettre les bâtons dans les roues. «n’écoutez pas mes détracteurs. ils ont tout simplement peur. Suivez seulement votre leader pour connaître sa destination», a prévenu Mamour Diallo. Contrairement à ce qui est dit à tort et par ses détracteurs, l’ancien di- recteur des impôts et domaines affirme qu’il est loin d’être en- terré politiquement. «J'ai beaucoup de projets et d'ambitions pour Louga», a-t-il confié aux femmes du mouvement «dolly Macky». «est-ce que j’ai une fois dit ou promis à un de vous sans tenir parole ? », s'est-il interrogé.Pour lui, les chiens aboient, la caravane passe. car estime-t-il, ceux qui croient qu’avec la calomnie et le mensonge, ils peuvent dé- tourner ses militantes et mili- tants et changer la donne politique à Louga, se trompent lourdement.

