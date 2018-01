Man.U-Cristiano Ronaldo, David Beckham, Alexis Sanchez ... Ils ont porté le numéro 7 à Manchester United Ça y est. Après plusieurs jours de tractations et de rumeurs, l'affaire entre Manchester United et Arsenal a été bouclée pour l'échange de deux joueurs. Alexis Sanchez a ainsi croisé la route d'Henrik Mkhitaryan pour filer au Nord de l'Angleterre et ainsi rejoindre les Red Devils.

Dans sa vidéo de présentation, au coeur d'Old Trafford, on a pu voir l'attaquant chilien porter son nouveau maillot et notamment un détail intéressant : son numéro. L'ancien joueur de Barcelone a choisi le 7, qui possède une grande valeur symbolique au sein de la formation mancunienne. George Best, vedette des années 70, a représenté pendant de nombreuses années, le prestige de ce numéro.

Bilan plus mitigé après Ronaldo Avant lui, d'illustres joueurs de MU ont eu l'honneur d'obtenir ce numéro. Dans les années 90, Éric Cantona et David Beckham ont été de formidables ambassadeurs. Par la suite, ce numéro a été celui de Cristiano Ronaldo, vainqueur de nombreux titres avec Sir Alex Ferguson dont la Ligue des Champions 2008.

Plus récemment, le bilan est assez mitigé. Suite au départ du Portugais, c'est Antonio Valencia qui a eu l'occasion de le porter. Après l'Équatorien, Michael Owen, Angel Di Maria ou encore Memphis Depay ont obtenu ce numéro mais ce qui devait être une consécration s'est transformée en fardeau pour eux.











