Manchester City: Le footballeur Benjamin Mendy inculpé par la police

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Août 2021 à 19:13 | | 0 commentaire(s)|

Le défenseur international français Benjamin Mendy est accusé de quatre viols et une agression sexuelle, a annoncé la police anglaise jeudi. Manchester City a annoncé qu’il avait suspendu son joueur pour la durée de l’enquête.



Accusé de viols et d’agression sexuelle, le défenseur international français Benjamin Mendy (27 ans) a été mis en cause par la justice britannique. Manchester City, son club, a annoncé jeudi dans un communiqué l’avoir suspendu pour le temps de l’enquête: « L’affaire est soumise à un processus légal et le club ne peut donc pas faire de commentaires supplémentaires jusqu’à ce que ce processus soit terminé ».



Ces faits seraient survenus entre octobre 2020 et ce mois d’août 2021, dans le comté de Chester (nord-ouest), selon un communiqué de la police britannique. Les plaintes émanent de trois personnes âgées de plus de 16 ans.



Benjamin Mendy a été placé en détention provisoire. Une première audience au tribunal aura lieu vendredi 27 août prochain. Champion du monde 2018 avec l’équipe de France, Benjamin Mendy est arrivé à Manchester City en 2017, en provenance de l’AS Monaco.

