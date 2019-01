Manchester City battu à Newcastle, le titre s'éloigne Alors qu'ils pointent à quatre longueurs du leader Liverpool, qui reçoit Leicester mercredi, les Citizens de Pep Guardiola ont été punis par Newcastle (1-2) à St James' Park mardi. Ils voient le titre s'éloigner.

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Janvier 2019 à 11:36 | | 0 commentaire(s)|

Les Citizens ont peut-être dit adieu au titre à Newcastle (1-2) mardi soir. On aurait pourtant peu misé sur les Magpies à St James' Park, eux qui n'avaient pris que... trois points sur les 22 derniers matches de Premier League contre le champion d'Angleterre. Il fallait être d'autant plus dingue pour y croire après l'ouverture du score de Sergio Agüero, 24 secondes à peine après le coup d'envoi. Mais l'improbable s'est produit.



Abandonné au marquage, Rondon a égalisé de volée à la 66e (1-1), avant qu'une erreur de Fernandinho n'offre un penalty inespéré aux locaux, transformé par Ritchie (2-1, 80e). Les dernières minutes ont été irrespirables, mais Newcastle a tenu et se donne de l'air avec la zone de relégation (14e avec cinq points d'avance sur Cardiff, 18e).



Tout opposait les deux équipes au coup d'envoi, hormis peut-être leur absolue nécessité de gagner, et c'est justement ce qui a fait la différence : à la lutte pour leur maintien, les joueurs de Newcastle ont montré plus d'envie et ont peu à peu pris confiance malgré le peu de ballons touchés (24 % de possession), comprenant peut-être qu'un exploit était à leur portée contre cette pâle équipe de City.



Les hommes de Pep Guardiola sont eux tombés dans la facilité après le but d'Agüero. Ils ont peiné à se créer des occasions franches, gênés par le 5-4-1 mis en place par Rafael Benitez mais aussi - il faut le souligner - plus brouillons qu'à l'accoutumée. Les Citizens devront espérer un faux pas de leur rival de Liverpool face à Leicester. Avec sept points de retard, ils diraient sans doute adieu au titre pour de bon.



L’Equipe

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos