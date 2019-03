Manchester United-Barcelone, affiche des quarts de finale de la Ligue des champions Manchester United-Barcelone sera l'affiche des quarts de finale de la Ligue des champions avec le choc anglais entre Tottenham et Manchester City.



Le programme des quarts de finale de la C1

Ajax (P-B) - Juventus (ITA)

Liverpool (ANG) - Porto (POR)

Tottenham (ANG) - Manchester City (ANG)

Manchester United (ANG) - Barcelone (ESP)



Aller les 9 et 10 avril, retour les 16 et 17 avril.



Le programme des demi-finales de la C1

Tottenham (ANG) ou Manchester City (ANG) - Ajax (P-B) ou Juventus (ITA)

Manchester United (ANG) ou Barcelone (ESP) - Liverpool (ANG) ou Porto (POR)



Aller les 30 avril et 1er mai, retour les 7 et 8 mai.





Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Mars 2019 à 14:24



