Manchester United: José Mourinho quitte le club

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Décembre 2018 à 18:26 | | 0 commentaire(s)|

Manchester United vient d’annoncer la nouvelle. L’entraîneur portugais José Mourinho n’est plus l’entraîneur du club anglais. La série de mauvais résultats et le climat délétère dans son vestiaire avec, notamment des conflits avec plusieurs cadres de l’équipe comme Paul Pogba, a eu raison de lui.



Dans un communiqué publié sur son site officiel visité par Emedia.sn, Manchester United annonce que José Mourinho quitte le club, un départ à effet immédiat. « Le club le remercie pour le temps passé et lui souhaite du succès pour son futur ».



Le communiqué, laconique, précise également qu’un intérimaire sera désigné jusqu’à la fin de la saison en cours, tandis que le club procédera ensuite au recrutement d’un nouveau manager, via un processus approfondi.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos