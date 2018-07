Manchester United insiste pour Kroos et espère Varane

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Juillet 2018 à 15:26 | | 0 commentaire(s)|

Manchester United a l'intention de faire ses emplettes au Real Madrid cet été. Selon As, José Mourinho insiste depuis quelques jours pour obtenir le transfert du milieu de terrain allemand Toni Kroos, arrivé au Real en 2014 pour 25 millions d'euros. Mais le club espagnol n'est pas vendeur et ne lâchera pas Kroos à moins de 500 millions d'euros, sa clause de départ.



Un autre joueur de la Casa Blanca intéresse fortement les Red Devils : Raphaël Varane. Mais là encore, cela s'annonce très compliqué, car le Real n'a nullement l'intention de se séparer du champion du monde 2018.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook