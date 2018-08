Manchester United refuse une offre osée du Barça pour Paul Pogba

Le Barça est passé à l'action pour Paul Pogba mais d'après Sky Sport Italia, l'offre catalane apparaît comme presque ridicule et a évidemment été refusée par Manchester United.



Il faut croire que la venue d’Arturo Vidal ne suffit pas à l’appétit du Barça. Quelques heures après le transfert et la présentation du Chilien, le club catalan en veut encore plus pour renforcer son milieu de terrain. Depuis quelques jours, la rumeur enfle d’un intérêt des Blaugranas pour Paul Pogba. La Juventus tenterait aussi de faire revenir le Français dans ses rangs mais Sky Sport Italia nous apprend qu’une première offre est partie de Barcelone en direction de Manchester United.



Elle a de quoi surprendre car dans cette enveloppe, le Barça propose de mettre dans la balance des joueurs, dont il essaye de se débarrasser, comme monnaie d’échange. En effet, une offre de 50 M€, plus Yerry Mina et André Gomes a été formulée pour s’offrir le récent champion du Monde. Le Colombien est évalué entre 25 et 30 M€ après avoir débarqué en Catalogne l’hiver dernier contre 12 M€, quand le portugais est lui estimé à 15 M€, alors qu’il a été recruté contre un peu plus du double à l’été 2016.



En additionnant les valeurs des deux joueurs plus la somme proposée, on arrive à un transfert de moins de 100 M€. Une somme qui paraît dérisoire face aux standards du marché. Autant dire qu’à trois jours de la fin du mercato anglais, Manchester United n’a pas donné suite et pourrait même se dire choqué par une telle offre, Pogba ayant été acheté pour 105 M€ il y a deux ans. Aussi, le Français a une image de marque et commerciale bien trop importante pour que les Red Devils acceptent de s’en séparer. Le Barça va donc devoir se tourner vers un autre joueur s’il veut se renforcer au milieu.