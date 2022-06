Mandat de dépôt de Cheikh A.Bara Doly: YAW exige sa libération immédiate et sans condition La coalition YEWI ASKANI a appris avec stupéfaction, l’arrestation et la mise sous mandat de dépôt de l'honorable député Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly. Comme à l'accoutumée, le garde des sceaux et le procureur ont procédé à une entorse du droit et de la loi pour l'accomplissement d'une sale

besogne ,sur injonction de Macky Sall, renseigne un communiqué de YAW de la part du mandataire national, Déthié Fall.

Lequel de faire savoir: "A la suite d'autres leaders de l'opposition politique, l'honorable député Cheikh Abdou Mbacké est victime de pratiques sélectives de la justice sénégalaise. Des propos outranciers, agressifs, ou menaçant la cohésion nationale proférés par des responsables de la coalition au pouvoir ne sont ni dénoncés, ni poursuivis encore moins sanctionnés par l'autorité judiciaire compétente" .



Les menaces de mort de Amath Suzanne Camara à l'endroit de Sonko



Pour le document de YAW, "à titre d'illustration, un affidé de Macky Sall vient publiquement de menacer de mort Ousmane Sonko, leader dans la coalition YEWW ASKAN WI. Le procureur de la République a fermé les yeux et bouché les oreilles".



Il ajoute: "La mise sous mandat de dépôt du député Cheikh Abdou Mbacké est aussi une atteinte grave à la crédibilité de L'Assemblée Nationale présentement en session ordinaire. La Coalition YEWWI ASKAN WI apporte son soutien à L'honorable député et exige sa libération immédiate et sans condition" .

