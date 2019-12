Mandat « illlimix » et guerre de succession à l’Apr: Robert Bourgi met en garde et avertit

Robert Bourgi s’invite au concert de désapprobation contre Serigne Mbacké Ndiaye après sa proposition sur la suppression de la limitation des mandats présidentiels. L’avocat franco-sénégalais met en garde le responsable du mouvement dénommé Rappel contre cette idée de révision de la Constitution. « Gare à celui qui l’agresserait un peu trop. C’est le peuple qui aura à se prononcer. C’est au Président lui-même de dire s’il envisage un 3e mandat ou pas », a-t-il averti.



Interrogé par "L'Observateur" dans sa livraison du jour, l’ami du Président Macky Sall s’est également prononcé sur la guéguerre à l’Alliance pour la République ( Apr). Il prévient les responsables à taire leur ambition présidentielle. « Une chose est certaine à mes yeux, aucun candidat ne pourra passer s’il n’a pas l’onction du Président sortant. Alors, que ceux qui s’agitent taisent leurs ambitions, trop rapidement dévoilées », a-t-il conseillé.



