« Mandela un héros, une source d’inspiration pour les peuples africains et pour le monde entier » (Macky Sall)

Dakar, 18 juil (APS) – Le président Macky Sall a salué mercredi sur twitter la portée universaliste du combat pour la liberté de Nelson Mandela, devenu "une source d’inspiration pour l’Afrique et le monde".





"Aujourd’hui, je rends hommage à un héros, une source d’inspiration pour les peuples africains et pour le monde entier. Soyons dignes de son legs pour un monde de paix et de solidarité", a écrit Macky Sall dans un tweet publié dans le cadre de la célébration du centenaire de la naissance de Mandela.



L’ancien président sud-africain décédé le 5 décembre 2013 à l’âge de 95 ans a été l’un des dirigeants historiques de la lutte contre le régime ségrégationniste blanc d’Afrique du Sud.



Le héros de la lutte contre l’apartheid, élargi de prison en 1991 au terme d’un séjour carcéral de 27 ans, a accédé à la présidence sud-africaine en 1994, devenant du coup le premier président de l’Afrique du Sud démocratique.



Quittant volontairement le pouvoir à l’issue d’un mandat de cinq ans, le leader historique du Congrès national africain (ANC), a laissé à la postérité le souvenir du fondateur d’une Afrique du Sud ’’multiraciale’’, d’une ’’nation arc-en-ciel’’.

