Mandiaye Ndiaye à Talla Sylla : « Vous laissez vagabonder le peu d’esprit qui vous reste… »

Les responsables de Rewmi n’ont pas perdu du temps pour répondre au maire de Thiès. Selon Mandiaye Ndiaye et ses camarades, Talla Sylla doit se ‘’détromper’’, car le leader de Rewmi n’est pas son égal. « Idrissa Seck n’a pas votre temps puisqu’il est au service exclusif du Sénégal, contrairement à vous qui laissez vagabonder le peu d’esprit qui vous reste dans la bévue », martèle M. Ndiaye. Et de poursuivre : « depuis la mise en exécution de votre traîtrise, vous ne cessez de vous acharner honteusement et pitoyablement sur Idrissa Seck, avec une totale ignorance. Les personnes fortes pardonnent, les personnes intelligentes ignorent et Idrissa Seck en fait partie ».



A Talla Sylla qui affirme que ce ne sont pas les chantiers de Thiès qui ont opposé Idy à Wade, mais de l’argent, Mandiaye Ndiaye fera remarquer : « lors de votre dernière sortie, voulant jeter lâchement l’opprobre sur Idrissa Seck, vous avez dit que l’idée des chantiers de Thiès est celle de Thièwo Cissé Doucouré, ancienne ministre des Collectivités locales, ce qui est totalement insensé et ridicule au vue de votre mission de nuisance sur la personne d’Idrissa Seck ».



Rappelez-vous qu’en 2007, en pleine campagne électorale à Guédiawaye et Pikine, Idrissa Seck disait ceci : « j’entends appliquer dans vos localités, le programme spécial des grappes de convergence que feue Thiéwo Cissé Doucouré m’avait inspiré et que j’avais mis en œuvre dans le cadre du programme spécial indépendance 2004, plus connu sous le nom de Chantiers de Thiès ». Idrissa Seck avait décidé de rebaptiser les grappes de convergence ‘’ Programme Thiéwo Cissé Doucouré’’, pour lui rendre hommage.













Le Quotidien