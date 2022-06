Manif' : Le Collectif Noo Lank qui dit non à la "rwandisation" du Sénégal, face à la presse ce lundi

S'il existe aujourd'hui des troubles graves à l'ordre public, c'est dû à l'interdiction illégale et liberticide des manifestations pacifiques organisées conformément à la loi, par les organisateurs de Yewwi.



Le Sénégal a connu un long trajet avant que ces mesures ne soient traduites dans la Constitution, dans le but de mieux consolider notre démocratie.



Macky Sall depuis 2012 ne fait que poser des actes allant dans le sens d'enterrer notre démocratie ! C'est assez, Stop maquis ! Ce pays nous appartient tous.



Nous appelons les leaders d'opinion et acteurs politiques ainsi que les Sénégalais de tous bords, à plus de retenue, pour éviter de sombrer dans des conflits et des violences qui ne sont qu'une forme de manipulation électorale et d'intimidation de la part du pouvoir en place"

Noo lank dénonce avec la dernière énergie, l'embargo dont sont victimes des leaders de l'opposition et l'arrestation de certains d'entre eux depuis ce matin, une entrave très grave dont les conséquences ne sauraient être mesurées.



Nous condamnons aussi l'assassinat de nos compatriotes à Dakar et Bignona, deux décès qui s'ajoutent au bilan macabre de mars 2021, que nous avons appris avec le cœur meurtri et l'usage des balles réelles sur d'innocents citoyens; ce qui incite davantage le peuple à la résistance car un peuple frustré ne cédera à aucune forme de violence ou d'intimidation

Noo Lank appelle les populations à plus de solidarité pour faire face à ce plan de rwandisation du Sénégal comme nous l'avions annoncé, par le Président Macky Sall et invite les autorités judiciaires à se tenir debout .



La démarche du gouvernement en complicité avec son procureur cherchant à détruire l'harmonie ethnique et les groupes sociaux au Sénégal, à travers des querelles politiques, des discours à relents et des connotations ethnicistes, une discrimination de nos frères sudistes, montre tout simplement la volonté du Président Macky Sall d'achever son programme de monarchisation du Sénégal.



Noo Lank appelle à la tenue des élections législatives à la date échue, dit non à une 3e candidature du dictateur Macky Sall et invite toute l'opposition, la société civile à l'union, pour faire face à cette dictature debout.



La marche vers le changement est enclenchée et le processus est irréversible !!!