Manif’ à Thiès : les mis en cause renvoyés devant le tribunal des flagrants délits

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Mars 2019 à 11:43 | | 0 commentaire(s)|

Apres la proclamation des résultats provisoires de l’élection du 24 février, proclamant Macky Sall vainqueur, des affidés d’Idrissa Seck ont investi les rues de la ville de Thiès pour manifester leur colère.



Ils ont saccagé certains services publics et privés. Interpellés dans la nuit du jeudi au vendredi par les forces de l’ordre, ils feront face au juge des flagrants délits ce mercredi 6 et jeudi 7, pour les faits de rassemblements illicites ayant causé des dommages aux personnes et aux biens. Il leur est reproché d’avoir saccagé la SENELEC, le supermarché Auchan et une station d'essence Total.















L’Observateur



