Manif’ contre le 3è mandat : Des jeunes arrêtés au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio

Il fallait s’y attendre et c’est finalement arrivé avec ces jeunes Sénégalais qui étaient décidés à manifester leur opposition au 3e mandat au sein du stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio.



Le projet était en fait de profiter de la retransmission du match Sénégal-Mozambique, pour montrer à la face du monde ce qu’ils dénoncent.



A en croire, "Rewmi", ces jeunes ont été interpellés par la police. Ils ont été aperçus arborant des T-shirts à l’effigie « Macky Sall dictateur ».

Ndèye Fatou Kébé