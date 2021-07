Manif devant le consulat de Milan : Le retour de Karim Wade réclamé Les Sénégalais d’Italie ont manifesté hier, vendredi 9 juillet devant le consulat du Sénégal à Milan. Et un mémorandum signé par les militants du Pds d’Italie, l’ALSK (And Liguey Sun Reew ak Karim Wade coordonné par Bakary Seck) et l’UKADSI (Union des Karimistes de la Diaspora d’Italie de Abdou khadre Diokhané) réclame “le retour éminent de leur mentor politique, Karim Meîssa Wade.

« Au nom des militants du Pds/Italie et au nom des mouvements de soutien à Karim Meissa Wade, ALSK et l’UKADSI, nous interpellons nos autorités étatiques pour que des mesures immédiates soient prises par rapport à ce problème dont Karim Meissa Wade est victime d’un coup monté par le Président Macky Sall et les complices de tout bord », lit-on dans le mémorandum remis au consul.



Lequel se dit apolitique, car étant là pour tous les Sénégalais, lors de la rencontre avec la délégation de cinq membres représentant la foule massée devant le consulat de Milan. Et selon les manifestants, il a promis de remettre ledit mémorandum à l’ambassadeur.

