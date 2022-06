Manif du 29 juin de Yaw : Y en a marre menace

Le mouvement ‘’Y en a marre’’ est déterminé à rejoindre la coalition Yewwi Askan Wi dans sa manifestation prévue le 29 juin prochain. Aliou Sané et Cie, face à la presse, ce mardi, ont décidé de descendre dans la rue si l’autorité administrative n’autorise pas le rassemblement de ces leaders de l’opposition.



«Si Macky Sall et son administration n’accordent pas à Yewwi Askan Wi, le droit constitutionnel à la manifestation pacifique comme ça a été le cas le 8 juin de façon paisible, le 29 juin, ce sera l’affaire de toutes les forces vives de ce pays en commençant par Y en a Marre, toute la société civile, les mouvements citoyens et cette majorité silencieuse qui se trouve dans les maisons», déclare le coordonnateur Aliou Sané.



A l’en croire, «à partir du 29 juin, la sécurité et la stabilité de ce pays dépendront de Macky Sall. Cette lettre d’information introduite doit avoir une suite favorable des autorités pour dire qu’elles vont encadrer la manifestation comme elles l’ont fait le 8 juin. Sinon, le 29 ce ne sera plus Yewwi Askan Wi mais toutes les forces vives de ce pays qui vont se battre pour que notre démocratie, qui est à terre, soit préservée».