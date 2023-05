Manifestants morts à Ziguinchor et à Keur Mbaye Fall: Les Fds dégagent en touche

Selon les correspondants de presse présents à Ziguinchor, les forces de défense et de sécurité ont nié catégoriquement avoir quelque responsabilité que ce soit dans la mort du manifestant tué lundi soir à Ziguinchor. A les en croire, au moment où cette mort était signalée, il n’y avait plus aucun affrontement dans la ville. Même dénégations concernant le jeune homme de 12 ans retrouvé mort à Keur Mbaye Fall, dans la banlieue de Dakar.



Selon LeTémoin, il aurait été tué avec une arme blanche. Et si la mort de ces deux jeunes gens, bien que survenue sur la terre ferme, avait été causée par des hélices de moteurs de pirogues ? Une hypothèse à étudier avec le plus grand soin par les enquêteurs !

Ndèye Fatou Kébé