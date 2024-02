Manifestation «Macky dans nos cœurs»: L’Apr promet de ne plus laisser le terrain à l’opposition

Les militants du parti au pouvoir ont aussi manifesté, samedi, à Dakar. Une forte mobilisation sous le signe «Macky dans nos cœurs», pour rendre hommage au Président de l’Apr. Mais aussi un rapport de forces avec l’opposition et la société civile. « À travers notre activité, nous avons démontré à toute l’opposition, que si nous sommes déterminés, nous avons le monopole de la mobilisation. Nous étions déterminés à prouver aux rentiers de la tension, que le Président Macky Sall est dans les cœurs. Nous sommes une jeunesse consciente de l’amour que porte cet homme pour son pays », a dit Amadou Niang, coordonnateur de la Cojer de Dakar.



Ce dernier qui fait partie de ceux qui avaient déclaré la manifestation, d’ajouter : « Désormais, nous organiserons des activités d’animations et des manifestations jusqu’à ce que l’opposition et une partie de l’opinion comprennent que Macky Sall n’est pas seul. Nous allons investir le terrain politique et prouver à tout le monde, que nous avons un candidat désigné, en la personne d'Amadou Bâ, que nous allons élire au premier tour ».













Bes Bi