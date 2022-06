Manifestation Yaw-Wallu : Ameth Aidara égratigne Macky Sall et Babacar Diagne du Cnra Ameth Aidara, maire de Guédiawaye, affirme que Macky Sall est un peureux de première classe. Une fois, il a été interdit de traverser Diourbel pour aller à Touba. Cette année-là, c’est Aida Mbodj qui lui disait que passer par voix aérienne serait une humiliation pour le parti.

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Juin 2022 à 20:31

Aujourd’hui, c’est avec ces personnes qui constituent son “Mbouou ak Soow”. Aux élections locales, le préfet avait décidé de bloquer la liste de Khadija Mahécor Diouf et Ameth Aidara révèle avoir forcé la main au préfet. Et, il l’a fait. Après, il a été par la suite affecté.



D’après Ameth Aidara, cette liste de Yaw sera validée ou alors, il sera accueilli à l’Aéroport. “Macky Sall et son préfet et son Ministre de l’Intérieur ne connaissent pas le droit. Nous avons un régime “badola”. Nous ne bougeons pas, nous allons rester ici. Macky Sall et ses inspecteurs des Impôts, dont Cheikh Ba, Amadou Ba, Habib Niang, Mame Boye Diao et autres, ont pris des cartes de membre de l'Apr. Ces derniers font du n’importe quoi, il ne pipe mot”, a décrié Ameth Aidara.



Ainsi, il a jeté une pierre dans le jardin de Babacar Diagne du Cnra. Il accuse ce dernier d’être lamentablement au service de l’Etat. En complicité avec des malintentionnés, accuse-t-il, il a orchestré des manigances pour l'amener à quitter son lieu de travail.



