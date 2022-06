Manifestation Yaw-Wallu/ Déthié Fall, mandataire de la coalition Yaw, regrette l’incident avec les journalistes et avertit Macky Sall

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Juin 2022 à 20:52

Déthié Fall, mandataire de la coalition Yaw a évoqué l’incident avec les journalistes de Tfm. Il demande à ses camarades manifestants d’accorder plus de respect à la presse.



Ainsi, il précise que la coalition Yaw ne doit pas se tromper de combat qui est de refuser le diktat d’Antoine Diome et du Conseil constitutionnel.



D’après Déthié Fall, Antoine Diome a pris ses ciseaux pour scinder la liste de Yaw et de Benno en deux. Ce Ministre de l’Intérieur manque d’élégance dans sa démarche. Macky Sall sait que Yaw va par A ou B participer aux élections législatives.



Ousmane Wade